Жители Украины попали под волну самоубийств в больницах. Большинство из них связаны с коронавирусом. Как говорят врачи, кончают самоубийством далеко не самые тяжелые больные, есть случаи, когда люди выбрасываются из окон уже после выписки из больницы.

Психиатры считают, что причина такого явления – депрессия.

В больнице повесилась медсестра

11 ноября В сумской области, в Глуховской центральной больнице на Сумщине покончила с собой 53-летняя пациентка инфекционного отделения. У нее был положительный тест на коронавирус. В больницу она поступила накануне. Говорят, у нее было двустороннее воспаление легких на фоне коронавирусной инфекции. Правда, женщина находилась в отделении, а не в реанимации, где лежат тяжелые пациенты.

Знакомая семьи говорит, что у них никаких проблем не было, жили обычно, как все. говорит OBOZREVATEL знакомая семьи.

Люди выбрасываются в окна

В Харькове 25 ноября 52-летняя сотрудница "Госпрома" выпала с 6 этажа и погибла. До этого она лечилась от коронавируса. В этом здании она работала в управлении Пенсионного фонда.

19 ноября в столичной больнице №12 в Печерском районе 78-летняя женщина совершила самоубийство. Она лечилась от коронавируса.

25 октября в Харьковском областном диспансере радиационной защиты 69-летний мужчина выпрыгнул из окна 4-го этажа и погиб. Он лечился тут от коронавируса, заболевание протекало тяжело, пациент находился на аппарате ИВЛ.

Также в Киеве 20 октября двое пациентов ковидных больниц выпрыгнули из окон. 60-летняя женщина лечилась в Александровской больнице от COVID-19, а 68-летний мужчина – в больнице №8. Причем, по словам заместителя главного врача больницы №8, мужчина шел на поправку, и через несколько дней его уже могли выписать.

До этого, с разницей в один день, из окна центрального корпуса больницы №4 в Киеве выбросились пациенты инфекционного отделения, которые тоже проходили лечение от коронавируса.

Врачи в ковидных больницах рассказывают, что в их отделениях есть пациенты, которые совершают попытки суицида. Зачастую они снимают с себя кислородные маски, которые им необходимы, они это делают, чтобы поскорее умереть. Глотают таблетки. И конечно, лезут в окна. Психологи считают, что страх поселяется на подсознании у человека. Даже у врача или медика, который видит, как болеют и выздоравливают люди, страх есть. Если человек вошел в состоянии депрессии, то просто так из нее он не выйдет.

Напомним, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.

Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.

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