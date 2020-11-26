Кличко выпустил сборник своих цитат (видео) [ Редактировать ]
Источник: КГГА
Мэр Киева Виталий Кличко издал иллюстрированный сборник своих крылатых оговорок. Презентация книжки "Хто не чув, той побачить" состоялась в четверг, 26 ноября, в столичной мэрии. Ее представлял сам автор.
Я все же издал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная. Скажу как человек, который умеет посмеяться над собой, не обижаться на шутки над собой. Я рад, что такая книга, иллюстрированная, будет поднимать настроение людям. Потому что нам сегодня - в условиях пандемии - нужны положительные эмоции и хорошее настроение. Улыбайтесь, потому что жизнь стоит того.
Сборник выполнен в форме гармошки. В него вошли 14 мемных высказываний Кличко, сделанных во время публичных выступлений.
По словам мэра, его любимая фраза - о "завтрашнем дне", которую он произнес на телеэфире у Савика Шустера в ноябре 2014 года. Тогда Кличко спросили о перспективах Киева под его руководством.
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
После этой фразы экс-чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории героем множества шуток и пародий в интернете.
Кличко издал книгу на свои средства, ее тираж - 3000 экземпляров. Часть тиража появится в продаже, а полученные средства направят в благотворительный фонд "Будущее Киева".
В скором времени может появиться и второй сборник ораторских шедевров мэра Киева.
Я не планирую останавливаться и намерен издать еще не одну книгу своих мемов.
Напомним, что на местных выборах 25 октября Виталий Кличко был переизбран мэров Киева в первом туре.
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