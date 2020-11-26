Доллар ускорил рост: курс валют на 27 ноября [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,44 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 26 ноября установлен на таком уровне: 28,4428 гривен за 1 доллар (+0,0612 грн). При этом курс доллара на 25 ноября составляет: 28,3816 гривен за 1 доллар.
Ранее сообщалось, что Налоговая уже выполнила план по доходам госбюджета.
по теме
Национальный банк Украины (НБУ) на 24 ноября 2020 года установил официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) на 23 ноября 2020 года установил официальный курс
Национальный банк Украины установил на пятницу, 20 ноября, курс валют
Национальный банк Украины (НБУ) на 18 ноября 2020 года установил официальный курс
Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем