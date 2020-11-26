Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,44 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 ноября установлен на таком уровне: 28,4428 гривен за 1 доллар (+0,0612 грн). При этом курс доллара на 25 ноября составляет: 28,3816 гривен за 1 доллар.

Ранее сообщалось, что Налоговая уже выполнила план по доходам госбюджета.