Кабинет министров утвердил показатели ожидаемых расходов и доходов госбюджета на 2021 год. Расходы ожидаются больше доходов на 236 миллиардов гривен.

Об этом было сказано в ходе заседания Кабмина.

В проекте документа заложен один триллион и 92 миллиарда гривен доходов, а расходов - триллион и 328 миллиардов гривен.

По итогу непродолжительного внеочередного заседания Кабинет министров согласовал доработанный проект государственного бюджета на следующий год. Теперь законопроект передадут в Верховную Раду.

Ранее Минфин передал проект госбюджета-2021 на утверждение Кабмина.