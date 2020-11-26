Бюджет-2021: Кабмин назвал планируемые доходы и расходы [ Редактировать ]
Кабинет министров утвердил показатели ожидаемых расходов и доходов госбюджета на 2021 год. Расходы ожидаются больше доходов на 236 миллиардов гривен.
Об этом было сказано в ходе заседания Кабмина.
В проекте документа заложен один триллион и 92 миллиарда гривен доходов, а расходов - триллион и 328 миллиардов гривен.
По итогу непродолжительного внеочередного заседания Кабинет министров согласовал доработанный проект государственного бюджета на следующий год. Теперь законопроект передадут в Верховную Раду.
Ранее Минфин передал проект госбюджета-2021 на утверждение Кабмина.
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