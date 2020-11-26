МВС розсекретило архіви кримінальних справ про геноцид українського народу. Документи передадуть Національному музею Голодомору.

І щоб це сталося якнайшвидше, сьогодні міністерство та музейники підписали Меморандум про співпрацю. Матеріали - оцифрують, і вони стануть доступні широкому загалу. Поки йдеться про дві справи з Херсонської області. В першій чоловіка засудили до 10 років виправних робіт за жменю зерна.

А його родина потрапила під дію "Закону про п'ять колосків". Друга справа - це звинувачення в канібалізмі. Архівні файли містять особисті листи та фото засуджених радянською владою. І за словами Арсена Авакова - це лише перша частина того, що МВС планує передати музею.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Мені, як харків’янину, тема Голодомору болить особисто. Бо саме Харківщина була так званою столицею голодомору та геноциду. Сьогодні ми підписуємо меморандум між МВС та НМГ, в рамках якої МВС передасть в архіви музею - історичні кримінальні справи, які містяться у нас.

Олеся Стасюк, директор Національному музею Голодомору: