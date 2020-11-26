Арсен Аваков ініціював передачу Музею Голодомора історичних документів [ Редактировать ]
МВС розсекретило архіви кримінальних справ про геноцид українського народу. Документи передадуть Національному музею Голодомору.
І щоб це сталося якнайшвидше, сьогодні міністерство та музейники підписали Меморандум про співпрацю. Матеріали - оцифрують, і вони стануть доступні широкому загалу. Поки йдеться про дві справи з Херсонської області. В першій чоловіка засудили до 10 років виправних робіт за жменю зерна.
А його родина потрапила під дію "Закону про п'ять колосків". Друга справа - це звинувачення в канібалізмі. Архівні файли містять особисті листи та фото засуджених радянською владою. І за словами Арсена Авакова - це лише перша частина того, що МВС планує передати музею.
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:
Мені, як харків’янину, тема Голодомору болить особисто. Бо саме Харківщина була так званою столицею голодомору та геноциду. Сьогодні ми підписуємо меморандум між МВС та НМГ, в рамках якої МВС передасть в архіви музею - історичні кримінальні справи, які містяться у нас.
Олеся Стасюк, директор Національному музею Голодомору:
Ми створюємо експозицію другої черги музею Голодомору-геноциду. І надзвичайно важко після 87 років. Коли інформація приховувалась, коли була інформаційна блокада 50 років. Коли по крупицях наші науковці збирали інформацію.
по теме
Нове свідчення. У Національний музей Голодомору-геноциду передали щоденник свідка 30-х років минулого сторіччя. Його автор - учитель Лаврін Нечипоренко
Чорно-білі кадри відеоінсталяцій та фотографій, палаючі свічки, та книги пам'яті - всі ці експонати розповідають про страшну трагедію українського народу
Радикальний і на чотири тижні. Міністр внутрішніх справ пропонує негайно ввести в країні локдаун. Бо ситуація критична, і лише це може перервати ланцюг заражень
По его мнению, Украине нужен локдаун продолжительностью в 3-4 недели
Чергова історична знахідка біля острова Хортиця. З глибин Дніпра підняли величезний артилерійський лафет часів гетьмана Мазепи
Коли на дні Дніпра гідроархеологи виявили незнайому конструкцію, то здалося, що перед ними залишки стародавнього корабля. Та згодом зрозуміли, ця кількатонна дерев'яна споруда, кована залізом - величезний артилерійський лафет XVII сторіччя