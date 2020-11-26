Маленька щедрість кожного ціною в дитяче життя! Трирічній Саші з Києва тиждень тому діагностували пухлину головного мозку. Дівчинку можна врятувати, але потрібна термінова операція. За 200 тисяч євро.

Вони чекали на дитину 11 років. І дуже зраділи, коли на світ з'явилася донечка Олександра.

Сашка любит всех. Вот чем больше людей дома - тем лучше. - А кто ко мне сегодня приедет? Ко мне приедут мои подруги? А кто ко мне еще приедет? А вот из садика я всех хочу позвать.

Проблем зі здоров'ям у Саші не було від народження. Та нещодавно мама помітила в дитини дивну поведінку.

Альона Янченко, мама Саші:

Она как бы так бегала и немножко подкашивала ногу. Изначально это было как не специально, как ненароком, потом это стало быть виднее и виднее, то есть, она прям тянула правую ножку за собой и начала клонить вот так вот головку.

Малечу показали ортопеду. Той порадив звернутися ще і до невролога. Батьків це насторожило, і не дарма - дівчинку терміново направили на МРТ.

Альона Янченко, мама Саші:

Я выхожу, держу Сашу, смотрю на Влада, он естественно в маске и я его вижу глаза, а это не Влад вообще.

Влад Янченко, тато Саші:

Я сидел, ждал, ждал. Меня позвали врачи, сказали: "папа, у вас тут проблемы, вам нужно принять решение, тут дополнительное обследование еще сделать, потому что у вас опухоль".

За результатами обстежень у столичному Охматдиті підтвердили, що у дитини пухлина головного мозку.

"Діагноз: внутрішня оклюзійна гідроцефалія. Рекомендовано - оперативне втручання."

Поспілкувавшись з батьками інших хворих діток - родина Саші знайшла клініку у Німеччині. Там лікарі дають хороші шанси на одужання..

Влад Янченко, тато Саші:

Очень помогли друзья и как бы частично есть сумма для того, чтобы стартовать и делать это в Германии.

Перший рахунок клініка виставила на 45 тисяч євро. На весь процес лікування потрібно не менше двохсот. Таких грошей у родини немає. Як і часу - операцію потрібно провести терміново.

Альона, мама Саші:

Это сложно - постоянно смотреть, как ей становится хуже с каждым днем.

Батьки дівчинки роблять усе можливе, аби їхня донечка одужала і мала щасливе дитинство. І вірять, що знайдуться небайдужі, які допоможуть родині впоратися з цією бідою.

Реквізити для допомоги:

Владислав Янченко, батько хворої дівчинки:

Картка ПриватБанку: 5168 7453 2044 7433

Картка Альфа Банку: 4102 3251 2474 1125

Телефон мами хворої дівчинки, Альони Янченко:

093 966 67 96