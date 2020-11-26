AstraZeneca проведет новые испытания вакцины от COVID-19 [ Редактировать ]
Компания Astrazeneca проведет дополнительные исследования кандидата на вакцину от коронавируса. Испытания пройдут на фоне сомнений в эффективности вакцины. Об этом сообщает Bloomberg.
Исполнительный директор компании Паскаль Сорио объяснил, что дополнительные исследования нужны, чтобы понять реальную эффективность препарата после того, как разработчики поняли в каких объемах нужно вводить первую и вторую инъекции.
"Возможно, это будет еще одно международное исследование, но оно пройдет быстрее, потому что мы знаем о высокой эффективности вакцины и нам нужно меньшее количество пациентов", - сказал Сорио.
В ходе разработки вакцины и ее массового испытания выяснилось, что при введении двух полных доз препарата его эффективность составляет 62%, а при введении первой малой дозы и второй большей повышается до 90%.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцину от коронавируса.
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