В Непале на улице открыли стрельбу, есть жертвы [ Редактировать ]
Полицейские в Хендерсоне, штат Невада, задержали мужчину и женщину, которые, как полагают власти, открыли стрельбу по людям. Один человек был убит, четыре получили ранения. Об этом говорится в заявлении полиции.
Имена подозреваемых не разглашаются. Согласно предварительным данным, они "ездили на автомобиле по городу и вели беспорядочную стрельбу по людям без какого-либо явного мотива".
Все пострадавшие госпитализированы. Ожидается, что они выживут, говорится в заявлении. В полиции уточнили, что подозреваемые "позже были найдены и задержаны" по обвинениям, которые не имеют отношения к произошедшему.
Ранее мы писали, как шумная вечеринка закончилась стрельбой.
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