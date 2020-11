Ежегодная премия The Golden Joystick объявила победителей индустрии видеоигр в различных номинациях. Мероприятие транслировали на YouTube.

Лидирующей игрой по количеству полученных наград стала вторая часть франшизы от студии Naugty Dog The Last of Us: Part II. По паре наград унесли разработчики Fall Guys, Minecraft и Hades. При этом, инди-игра Amoung Us получила вознаграждение как "Открытие года".

Отмечается, что полный список победителей выглядит следующим образом:

Лучший сюжет − The Last of Us: Part II

Лучший мультиплеер − Fall Guys

Лучший визуальный дизайн − The Last of Us: Part II

Лучший звук − The Last of Us: Part II

Лучшее расширение − No Man's Sky: Origins

Мобильная игра года − LEGO Builder's Journey

Лучшая инди − Hades

Лучшая поддерживаемая игра − Minecraft

Студия года − Naughty Dog

Лучший актер − Сандра Саад (Камала Хан в Мстителях)

Новая игра в Зале славы − Worms (Team17).

Киберспортивная игра года − Call of Duty: Modern Warfare

Лучшая семейная игра − Fall Guys

Лучшее сообщество игроков − Minecraft

Открытие года − Among Us

Лучшая игра на PC − Death Stranding

Лучшее игровое железо − NVIDIA GeForce RTX 3080

Лучшая игра на PlayStation − The Last of Us: Part II

Лучшая игра на Xbox − Ori and the Will of the Wisps

Лучшая игра на Nintendo − Animal Crossing: New Horizons

Самая ожидаемая игра − God of War: Ragnarok

Выбор критиков − Hades