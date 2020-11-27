Прорывы в гейминдустрии: названы лучшие игры 2020 года [ Редактировать ]
Ежегодная премия The Golden Joystick объявила победителей индустрии видеоигр в различных номинациях. Мероприятие транслировали на YouTube.
Лидирующей игрой по количеству полученных наград стала вторая часть франшизы от студии Naugty Dog The Last of Us: Part II. По паре наград унесли разработчики Fall Guys, Minecraft и Hades. При этом, инди-игра Amoung Us получила вознаграждение как "Открытие года".
Отмечается, что полный список победителей выглядит следующим образом:
- Лучший сюжет − The Last of Us: Part II
- Лучший мультиплеер − Fall Guys
- Лучший визуальный дизайн − The Last of Us: Part II
- Лучший звук − The Last of Us: Part II
- Лучшее расширение − No Man's Sky: Origins
- Мобильная игра года − LEGO Builder's Journey
- Лучшая инди − Hades
- Лучшая поддерживаемая игра − Minecraft
- Студия года − Naughty Dog
- Лучший актер − Сандра Саад (Камала Хан в Мстителях)
- Новая игра в Зале славы − Worms (Team17).
- Киберспортивная игра года − Call of Duty: Modern Warfare
- Лучшая семейная игра − Fall Guys
- Лучшее сообщество игроков − Minecraft
- Открытие года − Among Us
- Лучшая игра на PC − Death Stranding
- Лучшее игровое железо − NVIDIA GeForce RTX 3080
- Лучшая игра на PlayStation − The Last of Us: Part II
- Лучшая игра на Xbox − Ori and the Will of the Wisps
- Лучшая игра на Nintendo − Animal Crossing: New Horizons
- Самая ожидаемая игра − God of War: Ragnarok
- Выбор критиков − Hades
- Игра года − The Last of Us: Part II
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