Суд в Москве вынес приговор Игорю Бакаю [ Редактировать ]
Источник: Коммерсантъ
Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 4 года) бывшего главу НАК "Нафтогаз Украина" и экс-руководителя Государственного управления делами Украины Игоря Бакая. Об этос сообщает "Интерфакс".
Суд признал Бакая виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Бакай был задержан в Москве в октябре 2017 года и заключен под стражу. Впоследствии его отпустили на домашний арест.
Следствие вменяло Бакаю хищение $12 млн у Metalloinvest Limited, полученных в рамках договора займа от имени ООО "Индустриальная группа "Русский медведь". В МВД России, комментируя дело Бакая, называли сумму в 630 млн рублей (230 млрд грн).
Напомним, что Игорь Бакай, имеющий гражданства России, Украины и Греции, - в прошлом влиятельный украинский политик, один из создателей "Нафтогаза".
В 1998-2000 гг. он занимал пост первого председателя правления "Нафтогаза". С 1997 год по 2000 год был внештатным советником президента Украины Леонида Кучмы. В 2003-2004 гг. возглавлял Государственное управление делами Украины.
В 2005 году Бакай получил российское гражданство. В Украине против него был открыт ряд уголовных дел, однако в 2010 году по решению суда в Киеве все уголовные дела в отношении Бакая были прекращены.
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