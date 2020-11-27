Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 4 года) бывшего главу НАК "Нафтогаз Украина" и экс-руководителя Государственного управления делами Украины Игоря Бакая. Об этос сообщает "Интерфакс".

Суд признал Бакая виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Бакай был задержан в Москве в октябре 2017 года и заключен под стражу. Впоследствии его отпустили на домашний арест.

Следствие вменяло Бакаю хищение $12 млн у Metalloinvest Limited, полученных в рамках договора займа от имени ООО "Индустриальная группа "Русский медведь". В МВД России, комментируя дело Бакая, называли сумму в 630 млн рублей (230 млрд грн).

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Напомним, что Игорь Бакай, имеющий гражданства России, Украины и Греции, - в прошлом влиятельный украинский политик, один из создателей "Нафтогаза".

В 1998-2000 гг. он занимал пост первого председателя правления "Нафтогаза". С 1997 год по 2000 год был внештатным советником президента Украины Леонида Кучмы. В 2003-2004 гг. возглавлял Государственное управление делами Украины.

В 2005 году Бакай получил российское гражданство. В Украине против него был открыт ряд уголовных дел, однако в 2010 году по решению суда в Киеве все уголовные дела в отношении Бакая были прекращены.