Власть Зеленского, продолжающая политику поддержки неонацистских группировок, должна отправиться на свалку истории - Виктор Медведчук [ Редактировать ]
Несмотря на пандемию коронавируса и серьезнейшие экономические проблемы, власть Зеленского находит деньги для финансирования через Министерство молодежи и спорта десятков социально опасных проектов радикалов, их военно-тренировочных лагерей для молодых людей якобы "во имя патриотического воспитания, дальнейшего развития национального самосознания и духовности".
Ультраправые группировки, такие как "Молодіжний національний конгрес", "Рух опору капітуляції" и другие, в рамках проектов, подобных полевой игре "Гурби-Антонівці", семинаров типа "Курс вільних людей", собраний "Повстанська варта", Insurgent Fire и прочих используют деньги украинских налогоплательщиков для привлечения и радикализации молодежи, промывки мозгов. Радикалы открыто пишут на своих веб-сайтах, что правительство финансирует сеть региональных лагерей типа "Підпілля", "Коловрат", "Лисоня" и других, где, по информации СМИ, молодежи системно прививается приверженность к ультранационализму и фашизму. При отсутствии какого-либо контроля со стороны государства молодых людей обучают владению оружием и потом активно привлекают к националистическим акциям.
Власть своим бездействием и попустительством фактически признает приемлемыми циничные избиения, зверские расправы радикалов с представителями оппозиционных по отношению к ним политических партий и журналистами, а финансированием подобных акций создает питательную среду для развития радикализма, русофобии и нетерпимости.
Недавно лондонский Центр противодействия цифровой ненависти (Center for Countering Digital Hate, CCDH), британские издания Thе Gardian и The Observer также с обеспокоенностью сообщали, что украинские ультраправые батальон "Азов" и Mizanthropic Division занимаются вербовкой молодых радикалов в Европе для участия в акциях в Украине. "Азов" приглашает на тренировки в свои военизированные лагеря и членов американской экстремистской организации Rise Above. А украинская власть не просто закрывает глаза на тренировочные лагеря национал-радикалов на территории страны ‒ она приложила руку к финансированию подобных мероприятий.
Причем это не обычное головотяпство, как можно было бы предположить, зная вопиющий непрофессионализм нашей власти, а системная политика. 18 ноября 2020 года на комитете Генассамблеи ООН 122 государствами была принята резолюция о борьбе с героизацией нацизма, а Украина вновь проголосовала против.
Уверен, что власть Зеленского, продолжающая политику Порошенко и активно поддерживающая неонацистские группировки, покрывает преступления фашистского режима, который был свергнут в результате нашей Победы в Великой Отечественной войне, а потому заслуживает самого сурового осуждения и должна быть отправлена на свалку истории вслед за своими идейными вдохновителями.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа ‒ За жизнь"
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