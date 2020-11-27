Президент України Володимир Зеленський ініціював списання податкових боргів підприємцям на суму до 3 тисяч гривень. Водночас фізичні особи-підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 8 тис. грн.

Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу МИР чи ВІЙНА"на телеканалі "Інтер" заявила народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

Якщо ми говоримо про президентський пакет законопроектів, то їх два: перший стосується виплат, але тим підприємцям, які мають обмежену кількість "кведів". Це ті, які працюють в кіно, ресторани, готелі, спорт і культура. Саме ці люди матимуть право на компенсацію і на компенсацію оплати праці їхніх працівників. Друге - президент також пропонує тим, у кого є податковий борг до трьох тисяч гривень, - скасувати його, а якщо податковий борг сягає шести тисяч гривень - перенести оплату і не штрафувати бізнес.

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Через додаток "Дія" можна буде отримати всі ці компенсації, якщо Верховна Рада проголосує цей законопроект.

Я б додала до цих законопроектів ще питання форс-мажору, тому що зараз бізнес каже, що нас поставили перед фактом, що у нас карантин вихідного дня, а як нам з орендаторами, з постачальниками ці речі вирішувати. Тобто форс-мажор має бути - відтермінування і всі інші речі як у форс-мажорі минулого карантину.

Василевська-Смаглюк вважає, що ці законопроекти перспективні і не популістські. Вони потребують не дуже суттєвих затрат коронавірусного фонду. Водночас вона має власний рецепт боротьби з епідемією.

Взагалі-то я думаю, що варто не локдаунами займатися, а брати поліцію, соцслужби і дивитись, щоби люди, які хворі, або були в контакті, уходили на самоізоляцію, а не розгулювали вулицями.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Шмигаль розповів про підтримку бізнесу на час локдауну.