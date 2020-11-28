В Донецкой области украинский военнослужащий избил и поджег своего сослуживца. Его задержали.

Военной прокуратурой Донецкого гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил задержан военнослужащий по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, а также разбоя (ч. 2 ст. 406, ч. 1 ст. 187 УК Украины).

Так, мужчина "избил потерпевшего, облил горючей жидкостью, поджег, а также завладел денежными средствами".

Пострадавшего солдата доставили в Центральную городскую больницу города Торецк с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности.

В ведомстве отметили, что задержанному планируют объявить подозрение. Делом занимается Государственное бюро расследований.

Напомним, что в среду, 25 ноября, трехсторонняя контактная группа по Донбассу не смогла договориться ни по одному вопросу.

Ранее сообщалось, что Кравчук заявил о готовности Киева выполнять Минские соглашения.