Астронавт показал удивительное видео Земли [ Редактировать ]
Американский астронавт NASA Виктор Гловер показал всю красоту нашей планеты на видео. Кадры сделаны с борта космического корабля Илона Маска Crew Dragon-1. Свой первый ролик он опубликовал на странице в Twitter.
Мое первое видео из космоса! Смотрю на Землю через окно Dragon Resilience.
На видео можно наблюдать голубое небо и облака. Гловер называет перспективу "захватывающей". Он также сказал, что камера не может передать ту красоту, которую ему удалось наблюдать.
Напомним, что SpaceX отправила к МКС астронавтов на корабле Crew Dragon.
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