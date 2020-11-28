Американский астронавт NASA Виктор Гловер показал всю красоту нашей планеты на видео. Кадры сделаны с борта космического корабля Илона Маска Crew Dragon-1. Свой первый ролик он опубликовал на странице в Twitter.

Мое первое видео из космоса! Смотрю на Землю через окно Dragon Resilience.

На видео можно наблюдать голубое небо и облака. Гловер называет перспективу "захватывающей". Он также сказал, что камера не может передать ту красоту, которую ему удалось наблюдать.

Напомним, что SpaceX отправила к МКС астронавтов на корабле Crew Dragon.