Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для выхода из конституционного кризиса в Украине нужно сделать три важных шага. Все органы власти должны действовать согласованно и эффективно.

Об этом он написал в Facebook.

Первым шагом должно стать восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации либо предоставление ложных сведений в декларациях.

По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должна быть достаточно строгой.

Второй шаг - восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей.

Третий - урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечение гарантии деятельности его директора.

Ранее сообщалось, что из-за решений КСУ Зеленский просит помощи у Венецианской комиссии.