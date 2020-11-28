Три шага для выхода из конституционного кризиса: у Зеленского сделали заявление [ Редактировать ]
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для выхода из конституционного кризиса в Украине нужно сделать три важных шага. Все органы власти должны действовать согласованно и эффективно.
Об этом он написал в Facebook.
Первым шагом должно стать восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации либо предоставление ложных сведений в декларациях.
По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должна быть достаточно строгой.
Второй шаг - восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей.
Третий - урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечение гарантии деятельности его директора.
Ранее сообщалось, что из-за решений КСУ Зеленский просит помощи у Венецианской комиссии.
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