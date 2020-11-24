В Китае, 24 ноября, запустили ракету-носитель с аппаратом "Чанъэ-5" на Луну. Планируется, что космическая миссия соберет образцы грунта, после чего вернется на Землю. Об этом сообщает CGTN.

Если миссия пройдет успешно, Китай станет первой за последние 44 года страной, доставившей геологические образцы с поверхности Луны. А также третьей страной после США и СССР, которая выполнит такую миссию.

Планируется, что аппарат соберет 2 кг образцов на лавовой равнине, известной как Океан Бурь. Она расположена на западной части видимой стороны Луны.

Раньше американские и советские экспедиции этот район не посещали. Китайский аппарат должен будет помочь ответить на вопрос, когда на Луне прекратилась вулканическая активность и исчезло магнитное поле.

Китай принимает активное участие в новой лунной гонке. Не позднее чем в 2030 году страна планирует запустить на Луну пилотируемую миссию, а впоследствии построить там базу.

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