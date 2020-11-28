В Харькове произошли столкновения у Мемориала жертвам Голодомора [ Редактировать ]
В субботу, 28 ноября, возле Мемориального комплекса жертвам Голодомора в Харькове произошли столкновения между активистами патриотических организаций и людьми, которые охраняют "Фельдман экопарк". Активисты пытались установить щиты, которые будут напоминать о Голодоморе.
Об этом пишет Kharkiv Today.
Лидер Харьковского отделения Национального корпуса Константин Немичев сообщил, что активистам пытались помешать "спортсмены, которые охраняли забор и буквы".
Активистам все же удалось установить щиты с надписью Голодомор с фамилиями организаторов геноцида.
"Тема Голодомора и памяти об этой страшной трагедии является очень чувствительной на сегодня. На Харьковщине нет захоронений и Мемориал памяти жертв Голодомора пока единственное благоустроенное место памяти в области", - сообщили в Нацкорпусе.
по теме
Во вторник, 24 ноября, полиция Харькова задержала водителя авто
В понедельник, 23 ноября, в Харькове н проспекте Льва Ландау произошла смертельная авария
Спикер Харьковского горсовета сделал заявление
Міністр розповів про те, що буде працювати в умовах введення жорсткого локдауну
Роман Єрмоличев розповів про залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку