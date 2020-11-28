В субботу, 28 ноября, возле Мемориального комплекса жертвам Голодомора в Харькове произошли столкновения между активистами патриотических организаций и людьми, которые охраняют "Фельдман экопарк". Активисты пытались установить щиты, которые будут напоминать о Голодоморе.

Об этом пишет Kharkiv Today.

Лидер Харьковского отделения Национального корпуса Константин Немичев сообщил, что активистам пытались помешать "спортсмены, которые охраняли забор и буквы".

Активистам все же удалось установить щиты с надписью Голодомор с фамилиями организаторов геноцида.

"Тема Голодомора и памяти об этой страшной трагедии является очень чувствительной на сегодня. На Харьковщине нет захоронений и Мемориал памяти жертв Голодомора пока единственное благоустроенное место памяти в области", - сообщили в Нацкорпусе.

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