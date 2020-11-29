Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что коммуникация с Александром Лукашенко отсутствует.

"Коммуникация отсутствует. Мы постоянно говорили о диалоге. И это не должен быть Лукашенко, это должны быть люди из его окружения, которые могли бы взять на себя такую ​​ответственность и начать разговор с людьми. Вот это будет шаг вперед со стороны режима", - заявила Тихановская.

Она добавила, что оппозиция продолжает настаивать на диалоге.

"Мы до сих пор настаиваем на диалоге. Мы открыты к диалогу и хотели бы, чтобы все-таки этот диалог состоялся. Мы хотели привлечь медиаторов к этому диалогу, если у нас не получается напрямую договориться. То есть на наши просьбы режим не отвечает", - подчеркнула Тихановська.

Ранее Лукашенко публично оскорбил Тихановскую.