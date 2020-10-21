Мужчина с гранатой взял заложников в банке [ Редактировать ]
Мужчина пока не выдвинул требования/ Фото: odessa.online
В Грузии мужчина захватил около 40 заложников в банке Bank of Georgia. Об этом сообщает грузинский телеканал.
Преступник имеет при себе также автоматическое оружие. Требований злоумышленник пока не выдвигал.
Отмечается, что преступников может быть двое, а один из сотрудников банка успел нажать тревожную кнопку. На месте происшествия находятся сотрудники полиции и спецназ.
Ранее мы писали, что мужчина с ножом захватил заложников в миланском соборе. Прибывшие на место правоохранители смогли оперативно обезоружить террориста
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