Мужчина пока не выдвинул требования/ Фото: odessa.online

В Грузии мужчина захватил около 40 заложников в банке Bank of Georgia. Об этом сообщает грузинский телеканал.

Преступник имеет при себе также автоматическое оружие. Требований злоумышленник пока не выдвигал.

Отмечается, что преступников может быть двое, а один из сотрудников банка успел нажать тревожную кнопку. На месте происшествия находятся сотрудники полиции и спецназ.

Ранее мы писали, что мужчина с ножом захватил заложников в миланском соборе. Прибывшие на место правоохранители смогли оперативно обезоружить террориста