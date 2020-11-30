В воскресенье утром, 29 ноября, в Николаеве, на рынке "Колос", произошел несчастный случай. Женщине, которая работает продавцом на рынке стало плохо. Ей вызвали "скорую", однако врачи, которые приехали по вызову, не смогли спасти и реанимировать женщину. Об этом сообщает nikolaev24.com.ua.

Так, она скончалась прямо на рабочем месте.

Как рассказали очевидцы, продавец упала прямо возле своей торговой точки, повалив при этом манекены. Прибывшая бригада врачей достаточно долго пыталась реанимировать несчастную, однако их усилия ни к чему не привели - медики констатировали смерть женщины. На место вызвали полицию.

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