Авокадо - уникальный плод. Он содержит в себе массу полезных веществ и микроэлементов. При его регулярном употреблении вы точно заметите положительный эффект. Особенно он полезен для женщин. О том, как авокадо влияет на женское здоровье пишет elmoda.by.

Чем полезен авокадо для женщин:

Снижает риск патологических изменений клеток поверхностного слоя шейки матки.

При регулярном употреблении плод положительным образом сказывается на репродуктивных способностях женщины.

Фрукт содержит большое количество фолиевой кислоты, которая просто необходима женскому организму во время беременности. Этот витамин отвечает за рост и деление новых клеток, поэтому он принимает непосредственное участие в процессе формирования эмбриона.

Авокадо богато жирными полиненасыщенными кислотами, предотвращает заболевания сосудов, улучшает память и концентрацию.

В мякоти плода содержится много калия, который укрепляет сердечную мышцу и нормализует водно-солевой обмен в организме.

Борется с повышенным холостерином.

Разбивает склеротические бляшки в сосудах.

Полезен при анемии. Рекомендуется съедать по 1 авокадо в день в период менструации.

Укрепляет волосы, ногти, зубную эмаль и кости.

Стимулирует сексуальное возбуждение у женщин.

Ранее мы писали о том, кому опасно есть авокадо.