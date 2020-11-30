Чем полезен авокадо для женского здоровья [ Редактировать ]
Авокадо - уникальный плод. Он содержит в себе массу полезных веществ и микроэлементов. При его регулярном употреблении вы точно заметите положительный эффект. Особенно он полезен для женщин. О том, как авокадо влияет на женское здоровье пишет elmoda.by.
Чем полезен авокадо для женщин:
- Снижает риск патологических изменений клеток поверхностного слоя шейки матки.
- При регулярном употреблении плод положительным образом сказывается на репродуктивных способностях женщины.
- Фрукт содержит большое количество фолиевой кислоты, которая просто необходима женскому организму во время беременности. Этот витамин отвечает за рост и деление новых клеток, поэтому он принимает непосредственное участие в процессе формирования эмбриона.
- Авокадо богато жирными полиненасыщенными кислотами, предотвращает заболевания сосудов, улучшает память и концентрацию.
- В мякоти плода содержится много калия, который укрепляет сердечную мышцу и нормализует водно-солевой обмен в организме.
- Борется с повышенным холостерином.
- Разбивает склеротические бляшки в сосудах.
- Полезен при анемии. Рекомендуется съедать по 1 авокадо в день в период менструации.
- Укрепляет волосы, ногти, зубную эмаль и кости.
- Стимулирует сексуальное возбуждение у женщин.
Ранее мы писали о том, кому опасно есть авокадо.
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