Какие продукты нельзя есть после приема антибиотиков [ Редактировать ]
Медики назвали продукты, которые нельзя употреблять в пищу после лечения антибиотиками. По их словам, на некоторый период следует отказаться от алкоголя, сахара, дрожжей и грейпфрута, передает newsyou.info.
Врачи пояснили, что отдельные лекарственные препараты нарушают микробиоту кишечника, поэтому следует позаботиться о здоровье ЖКТ. Вышеназванные продукты мешают правильному усвоению антибиотиков. В результате могут возникнуть боли в животе, тошнота и даже сбои сердечного ритма.
Прием антибиотиков провоцирует кандидоз, а сладости и дрожжевая выпечка могут усилить болезнь. Нейтрализовать побочные эффекты помогут пробиотики.
По словам нутрициологов, в такие периоды правильно употреблять богатую на витамины квашеную капусту, а также каши из цельного зерна, шпинат, натуральные йогурты, свежие овощи и фрукты. Отличным средством для восстановления микрофлоры кишечника считаются зелень свежей петрушки и ягоды облепихи.
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