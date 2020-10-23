На следующей неделе на заседании правительства комиссия по расследованию катастрофы АН-26 озвучит отчет по аварии. Об этом заявил на брифинге глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

По словам главы комиссии, все, что он может сказать, это то, что причины установлены, а все организационные мероприятия осуществлены (похороны погибших курсантов и выплаты).

Комиссия проведет свой доклад на следующей неделе на заседании правительства. После чего будет организован брифинг для журналистов, где мы подробно обо всем расскажем.

Уруский сказал, что более подробно об этом расскажут "в среду или четверг".

Напомним, 25 сентября вблизи военного аэродрома в Чугуеве разбился самолет Ан-26 с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил. На борту самолета находились 27 человек, выжить удалось лишь одному курсанту.

Ранее сообщалось, что Министр обороны Украины назвал предварительные причины падения самолета.

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