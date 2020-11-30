В Украине продолжает оставаться напряженной ситуация с распространением коронавируса. За прошедшую неделю в стране зафиксировали почти на 7 тысяч больше новых случаев COVID-19, чем неделей ранее. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, за прошедшую неделю было выявлено 96 936 новых случаев COVID-19. Неделей ранее заразились ровно 90 тысяч человек. Кроме этого продолжает увеличиваться число госпитализаций - за прошедшую в больницу попали 11 606 человек, неделей ранее 10 597.

"Ситуация остается достаточно напряженной. Увеличивается количество больных и как следствие увеличивается количество людей, которые госпитализируются в наши больницы", - заявил Степанов.

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