В Украине продолжает увеличиваться число госпитализированных с коронавирусной болезнью. На прошлой неделе COVID-19 диагностировали почти у 100 тысяч человек - на 7 тысяч больше, чем на позапрошлой неделе.

Об этом в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшую неделю было выявлено 96 936 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью... Были госпитализированы 11 606 человек. Это также на тысячу госпитализаций больше, чем на позапрошлой неделе... увеличивается количество людей, которые госпитализируются в наши больницы", - отметил глава Минздрава.

Кроме того, Степанов заявил, что Минздрав будет обращаться по поводу увольнения главных врачей некоторых лечебных учреждений из-за неудовлетворительных показателей обеспечения больниц.

Ранее Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом - напряженная.