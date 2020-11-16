HMD Global возродила легендарные телефоны Nokia 8000 4G [ Редактировать ]
Источник: IXBT
В то время, когда топовый сегмент шокирует украинцев своими высокими ценами на iPhone 12 и Samsung Galaxy Note 20 Ultra, компания HMD Global сделала скромный анонс кнопочного телефона Nokia 8000 4G для бюджетного рынка.
Эта трубка является перерождением легендарной "звонилки" в классическом форм-факторе. Поликарбонатный корпус не боится царапин и выполнен с эффектом стеклянной поверхности с контрастной хромированной металлической рамкой на боковых гранях.
При этом Nokia 8000 4G обладает поддержкой мобильных сетей четвертого поколения, умеет выходить в интернет, запускать YouTube и WhatsApp, и даже обладает поддержкой построения маршрутов в Google Картах. Все благодаря операционной системе KaiOS, впервые появившейся в "матрицефоне" Nokia 8110.
Вся информация выводится на крохотный TFT 2,8" экран, но его вполне хватает для просмотра видео и общения в социальных сетях.
Для удобства есть поддержка помощника Google Assistant, поэтому им можно управлять с помощью голосовых команд.
Также Nokia 8000 4G может выполнять роль внешнего модема, раздавая интернет через Wi-Fi для собственного ноутбука или планшета.
Nokia 8000 4G появится в Украине в декабре по ориентировочной розничной цене 2 599 грн в черном цвете.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Nokia представила новый смартфон с дырой в экране. Также недавно Xiaomi обещала выпустить смартфон с 200 МП фотокамерой.
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