Две женщины подрались в транспорте из-за маски (видео 18+) [ Редактировать ]
В Волынской области в одном из автобусом между пассажирами произошел конфликт из-за несоблюдения карантинных мер. Так, две женщины начали спорить о необходимости маски, а вскоре ссора переросла в драку, передает "Конкурент".
Одна из пассажирок обратила внимание на то, что у другой женщины не было медицинской маски, несмотря на то, что она находилась в общественном транспорте.
Пассажирка сделала женщине несколько замечаний, однако в ответ нарвалась на грубость и оскорбления. В конце концов конфликт перешел в горячую стадию.
Женщины устроили настоящую драку. При этом они таскали друг друга за волосы и давали пощечины. Воздух сотрясали взаимные оскорбления и проклятия в адрес друг друга.
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