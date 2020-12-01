Китайская компания Xiaomі разработала настольную лампу с вмонтированной веб-камерой. Также в девайс добавили микрофон и динамики.

Умная лампа в первую очередь предназначена для родителей, чтобы они беспрепятственно смогли контролировать детей удаленно. С помощью специального предложения можно устанавливать угол наклона лампы до 150 градусов.

Отмечается, что гаджет поддерживает технологию различной защиты глаз. Расширение камеры составляет Full HD (1920х1080). Лампа способна совершать видеозвонки в различных приложениях для связи. Таким образом умный девайс становится способным для проведения онлайн-обучения. Стоимость смарт-лампы составляет около 60 долларов.

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Кроме того, Xiaomi представила обновленную версию умной кровати 8h Milan Smart Elecrtic Bed Pro. Усовершенствованная смарт-кровать имеет два дополнительных электродвигателя.