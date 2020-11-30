Сеть компании Xiaomi - Lumi Technology выпустила смарт-замок Aqara D100 Smart Door Lock. Девайс уже появился на площадке коллективного финансирования Xiaomi Youpin, сообщает gizmochina.

Примечательно, что "умный" дверной замок не имеет традиционной горизонтальной ручки. Открытие происходит сразу после считывания отпечатка пальца.

Устройство оснащено чипами двойной безопасности Apple и Xiaomi. Его можно подключить к IoT-платформам Apple HomeKit и Mijia. Для распознавания отпечатков пальцев используется модуль трехмерного полупроводникового распознавания отпечатков шведской компании PB.

Замок поддерживает 7 различных методов разблокировки, в частности - введение одноразового или периодического пароля, разблокировка через NFC с поддержкой смарт-браслетов, часов и карт.



В корпус замка встроенный двигатель, который значительно улучшает скорость отклика. Замок также оснащен аккумулятором, обеспечивающим до года автономной работы.

Ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила уникальный 5G-холодильник с выходом в соцсети.