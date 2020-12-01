Снимется ли "Горняк-Спорт" с соревнований пока не ясно Источник: ФК "Горняк-Спорт"

Город Горишние Плавни в Полтавской области (Комсомольск до 2016 года) может остаться без своей футбольной команды. Об этом сообщает Sport Arena.

Местный клуб "Горняк-Спорт" может прекратить свое существование из-за финансовых проблем. Руководство клуба уже распустило команду.

Футболистам предоставили статус свободных агентов, позволяющий без какой-либо компенсации трудоустроиться в других клубах. Снимется ли "Горняк-Спорт" с соревнований пока не ясно.

Футбольный клуб "Горняк-Спорт", основанный в 1987 году, завершил первую часть сезона 2020/21 Первой лиги на 4-м месте, набрав 26 очков в 15 сыгранных матчах. 30 ноября "Горняк-Спорт" обыграл "Прикарпатье" из Ивано-Франковска (2:1). На фото - команда в раздевалке после матча.

Тренирует "Горняк-Спорт" знаменитый в прошлом игрок "Черноморца" и сборной Украины Игорь Жабченко. Весной должен возобновиться чемпионат Первой лиги. 12 марта запланирован матч между "Горняком-Спорт" и "Прикарпатьем". Лидер первенства "Агробизнес" имеет 31 очко.

Напомним, что киевское "Динамо" вылетело на судьбоносную встречу Лиги Чемпионов с туринским "Ювентусом".