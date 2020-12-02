Або туалетний папір, або подарунок дитині - як у Кропивницьому залякували багатодітну матір

У Кропивницькому батьки почали залякувати багатодітну матір, бо та не здала гроші у фонд школи. Пригрозили і її дитині. Як саме - розкаже Олена Бринза.

Здай заборговані кошти на туалетний папір та мило, або твоя дитина залишиться без подарунка на День святого Миколая. Такі погрози в батьківському чаті отримала Вікторія Мумига, мама другокласниці, яка навчається в Кропивницькій школі номер один. І це попри те, що жінка переконувала на подарунок вона гроші знайде.

Вікторія Мумига, мама другокласниці:

Дуже велика сума на туалетний папір, але якщо це і так, хіба це люди, якщо вони будуть принижувати за туалетний папір і мило.

Вікторія виховує чотирьох дітей, троє з них - школярі, і кожна копійка в неї на рахунку. Розказує, гроші у фонд школи, а це 50 гривень на місяць та на ремонти в неї вимагають регулярно.

Вікторія Мумига, мама другокласниці:

Ми приходимо і кажуть, треба на плакати, а ще кажуть вони дорогі і ми повинні зі свого карману, а я трьох дітей своїми силами, мені ніхто не допомагає.

Відкриті ж погрози надсилала їй представниця батьківського комітету Наталя. Коментувати ситуацію жінка відмовилась, кинувши слухавку.

Адміністрація школи про ситуацію дізналась із соцмереж. Запевняють: заклад забезпечений всім необхідним, на що збирають фонди - не знають.

Євгенія Сандул, в. о. директора НВО №1 Кропивницького:

І туалетного паперу у нас всього достатньо, звичайно будемо приймати всі міри для запобігання, цього не повинно коїтися.

На захист мами стали громадські активісти. Керівництву школи вручили - туалетний папір, гроші на який вимагали з жінки.

Ви поясните не тільки 2-Б класу і батьківському комітету, що такі речі не потрібно робити, ви поясните всій школі, що не треба збирати фонд школи, що не треба збирати фонд класу.

Такі дії батьківського комітету - це цькування, або ж булінг.

Євгенія Захарченко, юристка ГО "Батьківська рада Кропивницького":

Відповідальність керівника закладу освіти є те, що він не реагує на випадки булінгу, що йому стали відомі, щодо учасників освітнього процесу, я наголошу, що батьки учнів є учасниками освітнього процесу і адміністрація має вжити заходи.

На конфлікт відреагувало міське управління освіти: рекомендували не вручати в школах та садках жодних подарунків. Заяву про вимагання коштів багатодітна мама подала і в поліцію.