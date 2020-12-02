Сколько елок будет в Офисе президента / Фото: Pixabay

До Нового года осталось меньше месяца. В Государственном управлении делами рассказали, во сколько обойдется украшение Офиса президента Украины к зимним праздникам.

Так, по его словам, на оформление здания потратят около 40 000 грн. При этом, искусственными елями закупились заранее.

На новогоднее оформление помещений Офиса президента Украины в 2020 году Управлением запланировано потратить около 40 000 грн. Средства предусмотрены на закупку дополнительных новогодних игрушек и аксессуаров, электрических гирлянд и новогодних композиций".

Также сообщается, что будет 4 елки, все они искусственные, а их высота колеблется от 2-5 метров. Также будут елки ниже, высота которы х -1-2 метр, всего их будет 12.

Читайте также Цены на елки: сколько стоит новогодняя красавица в 2020 году

Деньги на сами елки тратить не будут, так как они были куплены ранее и используются уже не первый год.

На новогоднее оформление помещений Офиса президента Украины в 2019 году было использовано 122 995 грн (закупка новогодней елки искусственной, новогодних игрушек и аксессуаров, новогодних электрических гирлянд и новогодних композиций). Также было использовано 25 200 грн на услуги по установке и дизайнерскому оформлению новогодних елок в государственных резиденциях по улице Грушевского, 5А (Мариинский дворец) и улице Грушевского, 22".

Ранее мы писали, что в Киеве возводят главный символ Нового года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.