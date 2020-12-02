Ракета "Союз-СТ" вывела на орбиту военный спутник ОАЭ "Глаз ястреба" (видео) [ Редактировать ]
Источник: Arianespace
Ракета-носитель "Союз-СТ" вывела на орбиту спутник ОАЭ Falcon Eye ("Глаз ястреба"). Запуск произвели с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщила французская компания-оператор Arianespace.
Спутник Falcon Eye выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой около 611 км. Его вывела в космос российская ракета-носитель "Союз-СТ-А" (производства ракетно-космического центра "Прогресс") и разгонный блок "Фрегат-М" (производства объединения имени Лавочкина).
Оптический спутник Falcon Eye изготовлен в Европе консорциумом Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space совместно с французским космическим агентством CNES для Министерства обороны ОАЭ.
Он предназначен для наблюдения за поверхностью Земли в интересах вооруженных сил и для съемки в коммерческих целях.
Компания Arianespace осуществила уже 8-й запуск в 2020 году с Космического центра Гвианы во Французской Гвиане и 31-й для клиентов с Ближнего Востока. Falcon Eye стал 23-м спутником от Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space, запущенным Arianespace.
До конца 2020 года запланированы еще два запуска "Союза": рейс ST29 с нового российского космодрома "Восточный" для OneWeb; и рейс VS25 от CSG.
Ранее сообщалось, что китайский зонд "Чанъэ-5" сел на Луну для сбора образцов грунта.
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