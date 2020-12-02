В среду, 2 декабря, стало известно, что дело об изнасиловании и пытках в Кагарлыке прокуратура направила в суд. В деле фигурируют пятеро подозреваемых. Фигурантам инкриминируют пытки, лишение свободы и изнасилование.

В частности, в январе 2020 года трое полицейских выбивали признания из двух человек, возили их в багажнике, били электрическим током, приковывали наручниками к батарее. В еще одном эпизоде в мае 2020 года они нанесли потерпевшему 17 ударов руками и ногами, чтобы выбить признание.

Также сообщается, что руководство отделения полиции в Кагарлыке знало о такой практике, но не реагировало на действия подчиненных.

Напомним, 25 мая в Киевской области в Кагарлыке прямо в отделении полиции двое полицейских изнасиловали женщину. На женщину надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. По словам девушки, ее избивали даже в туалете, в том числе ногами. После избиений ее приковали наручниками к батарее в коридоре. Изнасиловали девушку в кабинете. Пытки продолжались 3-4 часа.