В Україні скасували карантин вихідного дня [ Редактировать ]
Карантину вихідного дня більше не буде. На всій території України діятимуть обмеження помаранчевої зони. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Щодо локдауну, то урядовці досі шукають "збалансоване рішення", а українців обіцяють попередити за 7 днів до його запровадження.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Голови міст обласного значення та голови обласних державних адміністрацій спільні у позиції щодо повної заборони, або введення часткових обмежень стосовно діяльності святкових ярмарків. Майже 90% опитаних мерів підтримали повну заборону з проведення концертів. В той же час встановлення міської новорічної ялинки з рядом обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування.
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