Карантину вихідного дня більше не буде. На всій території України діятимуть обмеження помаранчевої зони. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Щодо локдауну, то урядовці досі шукають "збалансоване рішення", а українців обіцяють попередити за 7 днів до його запровадження.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: