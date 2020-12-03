Умерла Нина Иванова: названа причина смерти [ Редактировать ]
На 86 году жизни умерла известная советская актриса Нина Иванова, звезда фильма "Весна на Заречной улице". Позже стало известно, что артистка скончалась в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Иванова умерла в Москве, сообщает 5-tv.ru, ссылаясь на сведения источника в правоохранительных органах.
Издание добавило, что актриса умерла в своей квартире, которая находится на Проспекте Мира.
"Врачами скорой помощи была констатирована смерть... Нины Ивановой… После осмотра медики установили причину смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность", - говорится в материале.
Ранее сообщалось, что умерла звезда сериала "Богатые тоже плачут". Актриса долгое время болела раком.
Также мы писали о том, что на 67-м году жизни умер известный актер и режиссер, звезда фильма "В бой идут одни "старики" Александр Немченко.
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