На 86 году жизни умерла известная советская актриса Нина Иванова, звезда фильма "Весна на Заречной улице". Позже стало известно, что артистка скончалась в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Иванова умерла в Москве, сообщает 5-tv.ru, ссылаясь на сведения источника в правоохранительных органах.

Издание добавило, что актриса умерла в своей квартире, которая находится на Проспекте Мира.

"Врачами скорой помощи была констатирована смерть... Нины Ивановой… После осмотра медики установили причину смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность", - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что умерла звезда сериала "Богатые тоже плачут". Актриса долгое время болела раком.

Также мы писали о том, что на 67-м году жизни умер известный актер и режиссер, звезда фильма "В бой идут одни "старики" Александр Немченко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.