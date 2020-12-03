Три важных признака: когда организм требует цинка [ Редактировать ]
Проблемы со здоровьем часто связаны с нехваткой цинка в организме. Особенно важно поддерживать уровень этого микроэлемента в холодное время, ведь его недостача приводит к восприимчивости к инфекциям и вирусам. Об этом пишет издание Express.
Медики назвали три признака того, что в организме не хватает цинка.
Первый признак – это сахарный диабет. Если уровень глюкозы повышен - цинк выводится вместе с мочой.
Второй признак - простуды.
"Не менее важен цинк при первых признаках простуды. Это второй состояние, когда этот микроэлемент необходим организму человека. Есть убедительные доказательства эффективности добавок цинка при болях в горле", - рассказала врач Яна Туллберг.
Третий признак - проблемы у детей с желудком. Врачи назначают детям цинк при диарее.
Специалисты отмечают, что перед приемом цинка нужно обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы знать, в какой дозе необходимо употреблять этот микроэлемент.
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