В школе №127 города Харькова на одном из уроков ученик набрал в рот средство для дезинфекции и дыхнул им на зажигалку.

Правоохранители открыли дело по факту административного нарушения против родителей "покровителя огня".

Работниками ювенальной превенции Новобаварского района города Харькова собран материал об административном правонарушении в отношении родителей подростка, устроившего "фаер шоу" во время урока в одной из школ района.

Отмечается, что сотрудники полиции провели разъяснительную беседу, касающуюся правил поведения в учебном заведении как с родителями и одноклассниками, так и с самим виновником "фаер-шоу".

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К тому же, Харьков отменил дистанционное обучение в школах. Решение связано с тем, что по всей Украине действуют ограничения "оранжевой зоны".

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