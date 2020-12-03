Правоохранители провели "масочную" спецоперацию в метро [ Редактировать ]
За время введения карантинных ограничений в столичной подземке зафиксировали 148 нарушений.
Из составленных протоколов - 63 отправились в районные суды на рассмотрения. Три человека успели получить штраф на 17 тысяч гривен, еще 85 отделались взысканием в 14 450 гривен за некорректное ношение масок.
Отмечается, что правоохранители проводят беседы с пассажирами и предоставляют им средства индивидуальной защиты в случае их отсутствия.
Читайте также, в МВД рассказали, кто первым получит штраф за отсутствие маски. Административный протокол составляется на месте и человек обязан его оплатить.
При этом, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие защитных масок. Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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