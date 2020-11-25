За первые четыре дня действия новых штрафов об отсутствии медицинской маски в общественных местах сотрудники полиции оштрафовали более двух тысяч нарушителей. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Иван Варченко.

Он отметил, что административный протокол составляется на месте и человек обязан его оплатить.

"Что касается новых юридических обстоятельств, которые появились в связи с новой нормой кодекса Украины об административных правонарушениях и касаются физических лиц, штраф от 170 до 255 грн накладывается на месте, административный протокол тут же составляется на месте и человек обязан оплатить", - сказал он.

Как отметил советник Авакова, людей, которые отказываются платить, ожидают неприятности:

"Далее исполнительное производство, проблемы для человека за неуплаченный штраф могут быть в связи с работой по этому исполнительному производству, когда человек не будет иметь возможности воспользоваться какими-то привилегиями и возможностями и т.д.", - сказал Варченко.

Он также уточнил, что за четыре дня действия новой статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях составлено около 2200 таких административных протоколов.

"Это гораздо больше, чем было до сих пор. Мы понимаем, что на самом деле эти штрафы могут быть действенным средством. Хотя мы исходим из того, что полиция проводит прежде всего разъяснительную работу, объясняя людям, что надо надевать маски. Только в случае дерзкого отказа соблюдать нормы законов и административных актов, налагается штраф", - добавил советник главы МВД.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.