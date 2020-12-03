Менше як місяць до Нового року. Попри карантинний настрій, люди активно планують, як провести свято й головне - де? Імовірне запровадження локдауну, коли ресторани та кафе можуть зачинитися, ще більше підживив щорічний тренд на добову оренду житла. А там де є високий попит, шахрайств не уникнути.

Як не потрапити в зовсім несвяткову неприємність та не зіпсувати собі Новий Рік? розкаже Марія Кагал.

Христина вже два тижні шукає житло на новорічну ніч, щоб відсвяткувати з друзями, і досі безуспішно. То ціна зависока, то квартира вже заброньована. Та головне - побоюється натрапити на шахраїв.

Христина Сачек, жителька Києва:

Лякає те, що, по-перше, можна заплатити гроші і не отримати квартиру і навіть якщо це через сайти, які мають взагалі повернути ці гроші - ну, 31 числа не хочеться стояти просто перед фактом того, що немає де святкувати. І навіть якщо ці гроші повернуться, це не дасть нам квартири.

Юрист радить: обираючи квартиру, ввести номер телефону орендодавця в інтернет-пошуковик. Якщо пошук видасть два-три однотипних оголошення, викладених нещодавно, та ще й за ціною, нижчою ніж ринкова, будьте пильними, це перша ознака шахрайства. Інші маркери можна помітити вже під час розмови.

Антон Авраімов, адвокат:

Первое, они хотят, чтоб это все делалось, принималось вами решение в спешке. Во-вторых, это неуверенность в том, где это имущество находится, где эта квартира, что это за район, где подьездные пути там, остановка, магазин, рынок. Мошенники до конца не могут, это очень сложно, продумать ответы на все ваши вопросы. Ну и третий маркер - это должны быть ествественно документы. Если отказываются наотрез прям вам что-то высылать, если вы просите, то это очень подозрительно.

Та ризикують не лише орендарі, а й орендодавці. Наслідки гучних вечірок, зіпсоване майно, затоплення сусідів і навіть пограбування. Якщо житло дороге, фахівці радять укладати угоду на період свят, навіть коли оренда добова.

Віктор Несин, президент Спілки фахівців з нерухомого майна України:

Я б рекомендовал бы все таки заключать краткосрочные договора, в которых прописывать вплоть до того, что делать фотосьемку квартиры в том состоянии, которое было до сдачи и у вас будет возможность сравнить. Поэтому и в договорах прописывать случай нанесения каких-либо убытков.

Угода може убезпечити обидві сторони, проте більшість рієлторів та власників житла на добу все ж таки укладати договір не хоче. Як гарантію беруть завдаток. А от підстрахування орендаря - це збереження всіх доказів щодо найму квартири, а саме листування з орендодавцем, грошові перекази та його контакти. Саме із цим набором треба звертатись до поліції, якщо ви таки натрапите на шахрая.