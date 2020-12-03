Сборную Украины по футболу на жеребьевке отборочного турнира к Чемпионату мира 2022 года в Катаре разведут по разным группам с Россией. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации футбола (FIFA).

В одну группу также не смогут попасть сборные Косово и Сербии, Косово и Боснии и Герцеговины, Армении и Азербайджана, а также Гибралтара и Испании.

В документе перечислены 10 стран, подверженные риску "суровых зимних условий": Беларусь, Эстония, Фарерские Острова, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия м Украина.

В одну группу могут попасть максимум две страны из списка. Третья попавшая в список команда отправляется в первую свободную группу по алфавиту. Исландия и Фарерские Острова, как места с самым высоким риском суровых зимних условий, будут разведены по разным группам.

Жеребьевка отборочного этапа ЧМ-2022 состоится 7 декабря в Цюрихе. В ней примут участие 55 стран, они разбиты по шести "корзинам": в пяти по 10 команд, в шестой - 5 в зависимости от их места в мировом рейтинге. В первой корзине представлены команды с самым высоким рейтингом.

Сборная Украины занимает 26-е место в мировом рейтинге FIFA, она оказалась во второй корзине.

Состав корзин на жеребьевку отборочного этапа ЧМ-2022:

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды.

Корзина 2: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния.

Корзина 3: Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция.

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Белоруссия, Люксембург.

Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские Острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра.

Корзина 6: Молдавия, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

В отборочном турнире будет 5 групп из шести команд и столько же - по 5 сборных. Команды в каждой группе сыграют друг с другом по два раза. 10 победителей групп напрямую выйдут на Мундиаль, а 10 команд, ставших вторыми, сыграют в play-off.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее сообщалось, что сборная России потерпела крупнейшее поражение за 16 лет.