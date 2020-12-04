В пятницу, 4 декабря, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в случае усиления карантина транспорт будет работать.

Премьер считает, что не транспорт является основным источником распространения коронавируса в стране.

Будет ли работать транспорт? Да, будет работать. И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком ограничении карантинном. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения этой пандемии.

Отметим, что 4 декабря Максим Степанов заявил, что локдаун лучше вводить уже в январе. В декабре медицина сможет справиться с той нагрузкой, какая ожидается. Поэтому он предложил другие сроки тотального карантина.

Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.

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