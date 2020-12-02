Международный валютный фонд отказался выделить Украине транш в рамках программы экстренной финансовой помощи из-за кризиса, спровоцированного решением Конституционного суда об отмене обязательног ое-жекларирования. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью "Корреспонденту".

Решение КС (Конституционный суд - ред.) обескуражило и послов стран G7, и МВФ. Вопрос с КС пока остается на повестке дня и его надо решать на законодательном уровне. Все ветви власти консолидированно работают над решением этого вопроса.

Глава правительства напомнил, что, согласно меморандуму с МВФ, есть 10 "структурных маяков", которые должна выполнить Украина.

У нас, согласно меморандуму с МВФ, есть 10 структурных маяков: четыре из них мы уже выполнили, шесть находятся, с опережением сроков, на стадии выполнения. К ним у чиновников фонда вопросов нет. Украина продолжает сотрудничество с МВФ. У нас есть взаимопонимание, и мы быстро сближаем позиции. Это подтвердил и последний разговор президента Владимира Зеленского с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

Вместе с тем беспокойство в Вашингтоне и у МВФ вызвала смена руководителя Нацбанка.

Фонд изучал ситуацию, смотрел, как будет действовать новое руководство Национального банка, сохранится ли независимость этого института. Визит главы НБУ в Вашингтон и его общение с международными партнерами эти вопросы во многом сняли.

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Премьер-министр заявил, что правительство рассчитывает на оглашение даты приезда миссии фонда уже в этом году. Если же этого не случится, у Украины есть "план Б", где занять денег.

Это традиционные источники, которыми пользовалась Украина все годы независимости: рынок внешних и внутренних заимствований. У нас остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ. Конечно, это будут кратко- и среднесрочные заимствования, и они будут дороже (10-13% годовых в гривне), чем средства МВФ... Кроме того, остается возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований. Это тоже будут короткие займы, до полугода. Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд грн, на внешнем - около $1 млрд.

Напомним, что в середине июня 2020 года Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Общий объем финансирования в рамках программы stand-by составляет около $5 млрд. Предполагается, что эта сумма будет предоставлена пятью траншами (один уже получен) в течение 18 месяцев.