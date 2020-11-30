В понедельник, 30 ноября, заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон рассказала, как будет работать метро в период локдауна.

Пока мы не получали никаких документов о закрытии метрополитена из-за локдауна. Постановления с таким решением, пока нет. Метрополитен Киева работает в обычном режиме. Как только появиться такое решение – будем его выполнять.

В Госпродпотребслужбе заявили, что комментировать нужно тот документ, который вступит в силу и ограничения в работе транспорта возможны. Глава ведомства Олег Рубан сказал:

Все даты о введении локдауна должны быть согласованы с бизнесом и об этом должны быть предупреждены все субъекты. Что же касается работы метрополитена, то если вводится локдаун, проводятся и ограничительные мероприятия по работе транспорта.

Он добавил, что транспорт должен обеспечить работу всех стратегически важных предприятий города. Но после принятия решения об ужесточении карантина, власти будут решать, что именно будет работать – наземный транспорт или метро.

Это не вопрос одного дня. Например, возможен вариант ограничения работы метрополитена в утренние и в вечерние часы, чтобы обеспечить жизнедеятельность города. Все это необходимо анализировать и принимать решение уже после того, как решение про введение локдауна будет принято на уровне правительства. Тогда оно будет обсуждаться на всех уровнях и со всеми ответственными организациями".

Напомним, Виталий Кличко выступил против закрытия метро при введении полного локдауна.

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