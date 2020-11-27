Закроют ли метро в Киеве: Кличко сделал заявление [ Редактировать ]
Источник: КГГА
Если в Украине все же введут жесткий локдаун, мэр Киева Виталий Кличко будет настаивать на продолжении работы метрополитена и наземного общественного транспорта. Такое заявление он сделал в эфире одного из украинских телеканалов, передает пресс-служба КГГА.
Я буду настаивать, если локдаун таки будет введен, чтобы ни в коем случае не останавливали работу метро и наземного общественного транспорта.
При этом правительство должно четко сформулировать все условия жесткого карантина.
Хочу напомнить, что строгий карантин вводит исключительно правительство своим решением. И, я уверен, если локдаун таки введут, нам нужны четко сформулированные условия и правила соблюдения карантина. Они должны быть определены заранее и доведены до каждого. Крайне важно также контролировать соблюдение этих правил. Потому что, к сожалению, у нас много случаев, когда решения принимаются, но их не выполняют.
Виталий Кличко напомнил, что метро не закрывали во многих городах мира в условиях строгого карантина. Потому что многим людям, работающим в сферах жизнеобеспечения города, придется ездить на работу.
Напомним, что в Киеве за минувшие сутки выявили 1520 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый большой суточный прирост с начала пандемии.
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