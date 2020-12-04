Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится на самоизоляции. Она во вторник, 1 декабря, общалась с человеком, у которого позже подтвердили заражение COVID-19. Об этом она сообщила в Facebook.

"Я считаюсь контактным лицом и поэтому должна оставаться в самоизоляции, согласно инструкциям департамента здоровья", - сообщила она.

При этом Кальюлайд добавила, что она чувствует себя хорошо, а тест на коронавирус, который она сдала сегодня, оказался отрицательным.

Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. Глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.

Также сообщалось, что президент Болгарии Румен Радев отправился на карантин.

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