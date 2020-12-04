Насилие по отношению к Татьяне Плачковой - народному депутату, обладающему неприкосновенностью, и женщине, которая априори может рассчитывать на защиту и уважение, - нанесение ей физических травм в зале заседаний Одесского областного совета является квинтэссенцией грязных, лицемерных и насильственных действий, к которым прибегает сегодня власть Зеленского, объединяющаяся в Одесской области с "Европейской солидарностью" и партией "Доверяй делам".

Происходящее в Одесском областном совете сегодня напоминает театр абсурда: партия Порошенко продемонстрировала, что является надежным партнером для "слуг", которые с первого дня показали, что служат не народу, а самим себе и своим подельникам, причем действуют по принципу "цель оправдывает средства". А для представителей партии "Доверяй делам" - это просто явка с повинной. Они уже в первый день показали, какими делами будут заниматься и на какие преступления способна местная власть, стремящаяся добиться бесконтрольного доступа к бюджетному, строительному и другим комитетам, позволяющим выстраивать коррупционные схемы.

Полную ответственность за насилие по отношению к народному депутату Украины Татьяне Плачковой, другим депутатам областного совета несет новоиспеченный глава облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, который получил задание от назначившего его Владимира Зеленского любой ценой добиться формирования карманного и послушного большинства. В пользу этого говорит тот факт, что на Татьяну Плачкову напали представители силовых структур.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует проведения объективного расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных по факту препятствования деятельности народного депутата Украины, нанесения ей физических травм. Заявляем, что Зеленский и его окружение, в первую очередь глава ОГА Сергей Гриневецкий, несут полную ответственность за организацию этого преступления. Требуем немедленно отстранить Сергея Гриневецкого от исполнения своих обязанностей на время проведения уголовного расследования по факту нападения на народного депутата.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"