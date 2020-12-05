В России стартовала масштабная вакцинация от коронавируса, которая началась с Москвы, где на базе взрослых поликлиник заработали 70 кабинетов вакцинации от COVID-19. До конца года откроется еще 100. Об этом сообщает "Первый канал".

Первыми российскую вакцину "Спутник V" получили люди из группы риска - сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб.

Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо прикрепиться к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана

Как отметили СМИ, вакцинируют желающих по предварительной записи, которая открыта на сайте мэрии Москвы уже на две недели вперед.

Как ранее сообщалсь, в Украине собираются вакцинировать от коронавируса около 20 миллионов человек из различных групп риска. Их прививать собираются за счет бюджета.

Читайте также, глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.