Россия вывела на орбиту таинственный военный спутник [ Редактировать ]
Источник: Роскосмос
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с тремя низкоорбитальными космическими аппаратами коммерческой системы спутниковой связи "Гонец-М" и военным спутником стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Минобороны России.
Спутниковая система "Гонец-Д1М" обеспечивает связь в удаленных и труднодоступных районах. После запуска орбитальная группировка "Гонец-М" состоит из 15 космических аппаратов.
Первый запуск спутников "Гонец-М" в 2020 году прошел в сентябре. Тогда же состоялся первый вывод этих спутников ракетой "Союз-2.1б". До этого спутники "Гонец-М" выводились на орбиту ракетами-носителями "Рокот".
О военном спутнике известно лишь, что это "разработанная в интересах Минобороны России служебная платформа наноразмерного космического аппарата "ЭРА-1".
Он предназначен для "отработки перспективных микроприборов и микросистем ориентации и астронавигации".
Это шестой пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году. Предыдущий пуск был успешно проведен 25 октября 2020 года.
Ранее сообщалось, что китайский зонд "Чанъэ-5" сел на Луну для сбора образцов грунта.
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