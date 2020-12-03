Спутник "ЭРА-1" предназначен для отработки перспективных микроприборов и микросистем ориентации и астронавигации Источник: Роскосмос

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с тремя низкоорбитальными космическими аппаратами коммерческой системы спутниковой связи "Гонец-М" и военным спутником стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Минобороны России.

Спутниковая система "Гонец-Д1М" обеспечивает связь в удаленных и труднодоступных районах. После запуска орбитальная группировка "Гонец-М" состоит из 15 космических аппаратов.

Первый запуск спутников "Гонец-М" в 2020 году прошел в сентябре. Тогда же состоялся первый вывод этих спутников ракетой "Союз-2.1б". До этого спутники "Гонец-М" выводились на орбиту ракетами-носителями "Рокот".

О военном спутнике известно лишь, что это "разработанная в интересах Минобороны России служебная платформа наноразмерного космического аппарата "ЭРА-1".

Он предназначен для "отработки перспективных микроприборов и микросистем ориентации и астронавигации".

Это шестой пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году. Предыдущий пуск был успешно проведен 25 октября 2020 года.

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